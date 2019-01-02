Три тела достали из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске многоэтажного дома. Таким образом, число погибших увеличилось до 19 человек, сообщила пресс-служба челябинского губернатора.
Спасатели вытащили мужчину и женщину, а также приблизительно трехлетнюю девочку.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее сообщила, что неизвестной остается судьба еще нескольких детей. "В отношении пяти детей нет понимания, где они", — подтвердила Кузнецова.
Замначальника ГУ МЧС по Челябинской области Вадим Трунов сообщил, что спасатели вновь приостановили работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
"Мы вынуждены были прекратить работу буквально полчаса назад, потому что стена начала сильно вибрировать. Люди отведены, принято решение демонтировать стену", — отметил Трунов. По его словам, специалисты вручную разбирают строительный мусор.
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