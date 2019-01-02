Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер переменный, 2-7 м/с.
Температура ночью -26...-31, при облачности -18...-23. Днем -15...-20, местами -8...-13. Днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -26...-28, днем -16...-18. Ночью без осадков, местами изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица, ветер переменный, 2-7 м/с. Днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица, ветер переменный, 2-7 м/с.
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