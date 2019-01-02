Отменить Новый год предложили в РПЦ из-за блуда и богопротивности

Протоиерей Всеволод Чаплин предложил отменить празднование Нового года, поскольку культура этого праздника родилась как противовес Рождеству и христианству, сообщает РИА "ФАН".
"Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение, культ "звезд" попсы — все это христианству противоположно. А особенно противоположна антидуховная "душевность". Как раз она-то и вреднее всего, потому что подменяет Бога любовью к "родным и близким" страстям", — заявил Чаплин.
Так Чаплин продолжил разгоревшийся перед новогодними праздниками религиозный спор о фильме "Ирония судьбы", который уже в течение десятилетий является для россиян символом Нового года.
Фильм "Ирония судьбы" — прекрасная и добрая новогодняя сказка о любви и дружбе, которую любят миллионы телезрителей, заявил ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. Главное, чтобы все мы: и те, кто будет смотреть этот фильм, и те, кто этого не сделает, постарались в новом году стать добрее и ближе друг ко другу", — добавил Легойда.
Чаплин в свою очередь вспомнил, как еще в ранние 1980-е годы молодые христиане "наотрез отказывались смотреть "новогодний" ящик и вообще участвовать в ложном "праздничке". Настоящие христиане делают так и сегодня. И пусть нас не "десятки миллионов", мы имеем право сказать тем, кто неправ, что они неправы.
"Когда настоящие верующие люди придут к власти, этот "праздничек" будет отменен", — добавил протоиерей.
Комментарии
Единственный праздник в стране хотят отменить! А как насчет оскорбления чувств неверующих????
Отступаем господа моралисты от заповедей Христа? "Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них" (Ев. от Луки)
Почему эти попы лезут туда куда их не просят, я вот в бога не верю и РПЦ мне не указ, есть конституция, есть УК РФ, АК РФ и другие законы, по ним и живу, а церковь отделена от государства
Вот даже слов подобрать не возможно, что бы не оскорбить чувств ЭТИХ "верующих"
Когда настоящие верующие люди придут к власти, этот "праздничек" будет отменен
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Получается , у власти сейчас ненастояще верующие люди. А вот из храма их не гонят за лицемерие,ещё и рядом с Патриархом в строю лбы осеняют.
Казалось бы Россия - светское государство ,а возразить подобному мнению попов некому ,поэтому те и наговаривают что попало на президента и его окружение.