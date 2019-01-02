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МВД подготовило реформу экзамена на водительские права

, ИА "Амител"
Планируется проверять навыки по управлению автомобилем только в условиях реального дорожного движения

Фото: u-f.ru

МВД готово внести в правительство проект реформы экзамена на водительские права, в котором объединятся "площадка" и "город", сообщает "РИА Новости".

В настоящее время проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии его доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. В первом квартале 2019 года инициатива поступит на рассмотрение российского правительства.

Новый экзамен будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению, рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, ведомство отмечает недоработки именно в части обучения автолюбителей практическому вождению. Поэтому объединение "площадки" и "города" необходимо, чтобы уделить этому компоненту больше времени и внимания.

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов между тем заявил, что на учебный процесс внутреннего экзамена в автошколах подготовленное МВД постановление принципиально не повлияет. Нововведение лишь объединит "площадку" и "город", что позволит претенденту на водительские права выполнять разные упражнения уже в реальных городских условиях.

Следовательно, после реформы автошколы будут заинтересованы подготовить ученика так, чтобы тот уверенно передвигался в условиях города уже на этапе экзамена в ГИБДД.

Среди нововведений — обучение автолюбителей передвижению по автомагистралям. Кроме того, ГИБДД предлагает закрыть для претендентов на права информацию о маршруте движения во время экзамена.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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