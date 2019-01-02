Кудрин зафиксировал нулевой рост реальных доходов и обман про инфляцию

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter заявил, что реальные доходы россиян в 2018 году выросли на 0-0,4% по сравнению с прошлым годом.
СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта pic.twitter.com/vTpE4Z30f9— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 2 января 2019 г.
"СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента", — написал Кудрин.
Он подчеркнул, что правительству придется начинать 2019 год "с низкого старта".
В Счетной палате также подсчитали, что в 2018 году инфляция оказалась выше официального прогноза и составила 4,2% вместо 2,7%.
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