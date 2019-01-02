Россиянам посоветовали чаще отправлять своих детей на свежий воздух

Роспотребнадзор рекомендовал отправлять детей чаще на свежий воздух, пока у школьников каникулы.
В ведомстве отметили, что из-за высокой учебной нагрузки у современных детей наблюдается недостаточная двигательная активность.
"Двигательная активность детей с поступлением в школу падает почти на 50%, снижаясь от младших классов к старшим. Отмечено изменение величины двигательной активности в разных учебных четвертях. Двигательная активность школьников особенно мала зимой", — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что даже у младших школьников двигательная активность занимает не более 19% времени.
Такое положение вещей опасно для сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма школьников. При сидячем образе жизни дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях. Все это ведет к снижению работоспособности организма, особенно мозга. Поэтому детям рекомендовали больше играть на свежем воздухе.
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