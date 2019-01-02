Газманов посоветовал россиянам "окститься и поменьше пить"

Российский певец Олег Газманов в разговоре с "Комсомольской правдой" посоветовал россиянам "окститься" и "поменьше пить", пишет "URA.RU".
Газманов призвал соотечественников, которые ушли на длинные новогодние каникулы, не злоупотреблять спиртным. Он также объяснил, как необходимо употреблять алкоголь правильно.
"Нашу водочку в холодненькую запотевшую рюмашечку. С мороза. Или вот вино хорошее красное, к нему кусочек мяса", — отметил Газманов .
Он подчеркнул, что важно не переусердствовать с алкоголем: "Главное — в меру".
По его мнению, россиянам нужно "окститься и поменьше пить". А умеренное и нечастое употребление горячительных напитков певец назвал здоровым образом жизни.
Газманов высказался также о людях, которые не пьют совсем. "Если вообще не пьешь, то это подозрительно, конечно. Организм не понимает", — заявил певец, добавив, что люди выпивают уже "тысячи лет" и "какой-то высший промысел в этом есть".
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