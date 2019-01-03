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Морозный день ждет жителей Алтайского края после холодной ночи, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Так, в ночь на четверг температура опускалась до -30 градусов. Днем будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -15...-20 градусов, местами -8...-13 градусов.
Ветер будет переменный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле также без осадков, в утренние часы местами изморозь, возможен туман на дорогах гололедица. Днем будет -16...-18 градусов. Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.
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