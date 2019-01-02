Платье показало, как часто женщин трогают без спроса

Швейцарский производитель напитков Schweppes объединился с бразильским рекламным агентством Ogilvy, чтобы создать платье, которое способно показать, как часто женщин трогают без их согласия, сообщает телеканал "360".
Title: The Dress for Respect— Ogilvy (@Ogilvy) 28 ноября 2018 г.
Client: Schweppes
Office: @OgilvyBrasil
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"Платье для уважения" оснащено датчиками, которые срабатывают при касании. Таким образом можно отследить, как часто и в каких местах женщину трогали, а также при каких обстоятельствах был произведен контакт.
Платье прошло несколько проверок, один из экспериментов был отражен в рекламе. Три девушки надели наряд и отправились веселиться в ночной клуб. Каждый раз, когда чья-то рука касалась ткани, платье отправляло сигнал разработчикам.
Меньше чем через четыре часа количество таких оповещений достигло отметки в 160 раз. Также можно сделать вывод, что чаще всего незнакомцы трогают у женщин руки, плечи, талию и бедра.
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