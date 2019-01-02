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Платье показало, как часто женщин трогают без спроса

, ИА "Амител"
Можно сделать вывод, что чаще всего незнакомцы трогают у женщин руки, плечи, талию и бедра

Фото: кадр из видео

Швейцарский производитель напитков Schweppes объединился с бразильским рекламным агентством Ogilvy, чтобы создать платье, которое способно показать, как часто женщин трогают без их согласия, сообщает телеканал "360".

"Платье для уважения" оснащено датчиками, которые срабатывают при касании. Таким образом можно отследить, как часто и в каких местах женщину трогали, а также при каких обстоятельствах был произведен контакт.

Платье прошло несколько проверок, один из экспериментов был отражен в рекламе. Три девушки надели наряд и отправились веселиться в ночной клуб. Каждый раз, когда чья-то рука касалась ткани, платье отправляло сигнал разработчикам.

Меньше чем через четыре часа количество таких оповещений достигло отметки в 160 раз. Также можно сделать вывод, что чаще всего незнакомцы трогают у женщин руки, плечи, талию и бедра.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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