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Все скейты раскупили: как "Комфортная городская среда" изменила Новоалтайск

, ИА "Амител"
В городе-спутнике Барнаула отремонтировали 19 дворов, бульвар Землянова и парк "Пионерский"

Продолжаем рассказывать об итогах реализации программы "Комфортная городская среда" в Алтайском крае. Сегодня героем нашего рассказа стал Новоалтайск. В городе-спутнике Барнаула уже к середине октября были полностью завершены работы. Общая стоимость в 2018 году составила 33,5 млн рублей.

Здесь было отремонтировано: 19 дворов, бульвар Землянова (в границах улиц 40 лет Победы и Магистральной) и парк "Пионерский" (в границах улиц Анатолия и Прудской).

Бульвар Землянова

При выборе объектов для ремонта действовала рейтинговая система, в частности, власти ориентировались на наиболее посещаемые горожанами места. В итоге жители Новоалтайска остановились на бульваре имени Андрея Землянова. Согласно плану реконструкции, подрядчик должен был уложить новый асфальт, установить современные энергоэффективные светильники, убрать засохшие деревья и привести в порядок парковки. Кроме того, планировалось устранить провалы в пешеходной зоне и систематизировать расположение коммуникаций. Итоговый результат никого не разочаровал. Это признают как сами жители, так и администрация Новоалтайска вместе с региональным Минстройтрансом. Впрочем, горожанам пришлось немного потерпеть — ввиду большого объема работ благоустройство бульвара было разбито на два сезона.

В 2017-м было выполнено асфальтобетонное покрытие, поставлен бордюрный камень, заменено освещение, а также проведены работы по озеленению. Второй этап пришелся на текущий год. В результате на бульваре появилось несколько детских площадок, веревочный парк, площадка для занятий скейтбордом. Уже минувшим летом они пользовались большой популярностью у молодежи. Уверены, что будут популярны и в следующие годы. Кстати, идея поставить эти спортивные снаряды пришла после опроса жителей города в интернете. Как признают в администрации города, летом в выходные дни здесь буквально яблоку негде упасть, а в спортивных магазинах всего за несколько дней были раскуплены все скейты. Помимо прочего, на бульваре установили антивандальные скамейки и урны. Жители отмечают, что по окончании всех работ на объекте город стал заметно уютнее. К тому же бульвар имени Андрея Землянова — своеобразная визитная карточка Новоалтайска. Он назван в честь героя СССР, отличившегося в годы Великой Отечественной войны.

Парк "Пионерский"

В Новоалтайске второй год идут работы по благоустройству в рамках программы "Комфортная городская среда" еще на одном значимом объекте — в парке "Пионерский". Он был выбран в категории "Массовые места для отдыха населения". В прошлом году подрядчик установил скамейки и урны, высадил газон, заасфальтировал дорожки.

До этого момента парк уже несколько лет не обслуживался и находился в запущенном состоянии.В следующем году город надеется в рамках программы получить куда большую субсидию для дальнейшего выполнения работ. В парке намерены продолжить восстановление пешеходных дорожек, убрать сухие деревья и кусты.Позже здесь обустроят детскую площадку, зону для барбекю, площадку для скейтбордистов и общественный туалет. В планах, помимо вышеперечисленного, установить и декоративные светильники.

Дворовые территории

Между тем не меньше внимания власти города уделили и дворовым территориям. Согласно правилам конкурсного отбора по программе "Комфортная городская среда", жителям самостоятельно нужно было провести обследование дворовой территории и составить акт, а также сделать дизайн-проект благоустройства. Немаловажным условием стало включение будущих объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирных домов для последующего содержания и текущего ремонта.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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