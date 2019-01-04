В 2018 году в Бийске было отремонтировано дворов больше, чем в столице Алтайского края. Если в Барнауле оказалось благоустроено 65 дворов, то в наукограде — целых 77.

Именно столько заявок поступило от жителей многоквартирных домов Бийска на вступление в программу в 2018 году, и все они были одобрены. Отметим, в 2017 году в рамках программы "Комфортная городская среда" в Бийске было отремонтировано 88 дворов.В этом году на ремонт дворов многоквартирных домов выделили 82 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. По графику их завершили в срок до 31 октября.

Еще почти 40 млн город получил на благоустройство двух общественных территорий. На Петровском бульваре, к радости бийчан, сделали полную реконструкцию: заменили покрытие, отремонтировали фонтан, а также установили сцену.

Помимо этого в городе был благоустроен бульвар 50 лет ВЛКСМ, и в городе стало одним уютным уголком больше. Но вернемся к дворам. Всего в городе к концу 2018 года благоустроенными оказались 25% дворов от общего их количества в Бийске. Во всех 77 дворах проезды заасфальтировали, обустроили бордюрами, провели освещение. А на четырех объектах выполнили дополнительные работы — устройство водоотвода, благоустройство детских площадок. Напомним, дополнительный "бонус" могли получить жители всех дворов, но для этого требовалось софинансирование от дома в размере 40% от суммы дополнительных работ.Тем не менее, в конце лета произошедшим переменам в Бийске очень радовались. Особенно восхищались молодые мамы и пенсионеры.

Второй год подряд генподрядчиком работ в Бийске выступало "Юго-Восточное ДСУ". Качество всех работ контролировала местная администрация и региональный Минстройтранс.

Представитель генподрядчика Любовь Трибунская рассказала, что к работе дорожники подходили максимально ответственно: "У нас есть своя лаборатория, где мы проверяем качество материалов, асфальт берем с местного завода, и он отвечает всем требованиям. Привлекаем надежных и проверенных субподрядчиков. После окончания работ был проведен независимый технический надзор".

Специалисты Минстройтранса Алтайского края проводили регулярные проверки объектов по программе.

И как утверждает главный специалист отдела региональных программ Минстройтранса Алтайского края Ксения Измайлова, с качеством работ все в порядке: "По итогам пилотного года все города-участники программы отработали хорошо, замечания были, но мы старались их оперативно устранять. Качество работ проверялось, и тут все в порядке. Да, прошлый год в плане реализации был сложным, но мы учли все спорные моменты".

Всего в Бийске в 2018 году было отремонтировано 77 дворов, бульвар Петровский (3 очередь, в границах улиц Ленина, Красноармейской и переулков Кожевенного и Училищного), бульвар 50 лет ВЛКСМ на Советской.

Белокуриха

Здесь в 2018 году отремонтировали всего один двор (между домами 2-4 на Советской) и привели в порядок две общественные территории: спортивно-игровую площадку в районе дома на Советской, 2 и сквер Академика Мясникова.

В городе-курорте в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году отремонтировали только один двор между домами по улице Братьев Ждановых 21/1 и 23. Причем проживающие в округе горожане ждали этого события с 2017 года — тогда эта территория также участвовала в конкурсе проектов на вхождение в данную приоритетную программу. Однако выиграла конкурс другая территория — по улице Советской, 6.В этом году, к радости жильцов домов, работы по благоустройству начались и в их дворе. Итогом работы граждане довольны. Кстати, в стороне жители окрестных домов не остались. Мало того, что по условиям программы они вложили свои деньги в благоустройство, так они еще и вырезали кустарник, убирали старые деревья, помогали их вывозить. Женщины высаживали цветы, занимались озеленением.Кроме того, в 2018 году в Белокурихе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" заасфальтировано более 2,5 тыс. квадратных метров: сделано асфальтовое покрытие проезда и три автостоянки у домов, установлен бордюрный камень, перенесена одна контейнерная площадка.

Также выполнено благоустройство, подготовлена площадка под детский городок. Общая сумма контракта — около 2,5 млн. рублей.

Благодаря проекту изменилась и междворовая территория у домов по улице Советской, 2, 4, 4/1. В этом году здесь появилась многофункциональная спортивная площадка, беседка, проведено благоустройство. На площадке установлены снаряды для воркаута (уличная силовая гимнастика) — турники и т. д. На земле — травмобезопасное покрытие.

Рядом с площадкой также проведены благоустроительные работы, установлены скамейки, беседка (основание под которую уже сделано).

Ранее существующая детская площадка будет усилена новым комплексом. В детский городок войдут два больших детских спортивных комплекса — для совсем малышей и детей постарше. Практически вся площадь между дворами в этом месте будет отведена для детей.

Рядом со спортивной площадкой находится детская. В рамках программы "Комфортная городская среда" она также получила новое игровое оборудование.

Был реконструирован и расширен сквер имени Академика Мясникова. Работы по его расширению начались в 2017 году, тогда же было выполнено благоустройство дворовой территории по ул. Советской, 6. Вдоль домов № 6 и № 8 по ул. Советской до дома по ул. Соболева, 9 расширили проезд, уплотнили основание дороги и заасфальтировали её, установили бордюры, выполнили пешеходные дорожки, обустроили две автомобильные парковки и площадку для мусорных контейнеров. Протяжённость отремонтированного проезда составила 221 метр.Сквер им. Академика Мясникова был продолжен. Рядом с домом № 2 по ул. Советской выполнили отсыпку и уплотнение основания площадки сквера, его асфальтирование, установили бордюры. На вновь благоустроенной территории сквера появилась клумба, установлены лавочки и урны. Отметим, сквер имени академика Александра Мясникова в Белокурихе был создан в 2014 году между домами 22 и 21/1 на улице, которая носит имя академика. Предполагается, что сквер станет одним из любимых мест отдыха горожан.

