Рубцовск также стал участником программы "Комфортная городская среда", которая помогает городам Алтайского края стать лучше. И для изменения этого города в результате реализации программы весьма впечатляют. Особенно заметным для горожан стало преображение городской набережной имени Н. Ф. Петрова и парк имени Кирова, которые были благоустроены в рамках программы.
Набережная
На городской набережной старый асфальт заменили тротуарной плиткой: было положено около 5 тысяч кв.м. плитки и более 2 тысяч кв.м. асфальтового покрытия. Также было установлено шесть лавочек и около 40 урн. Подрядчик не оставил без внимания и бетонный парапет и перила — они также были обновлены.
Отремонтирован и деревянный мост через Алей: старый настил заменили новыми, прочными досками, мост покрасили и провели освещение.
Преобразилась и прилегающая к набережной территория, там появились парковочные места, а также установлен пандус для въезда на набережную людей с ограниченными возможностями здоровья.Завершающим аккордом стало восстановление уличного освещения набережной. Электроснабжающая организация установила 19 фонарных столбов. Засветился и пешеходный мост через реку. А следующей весной набережная еще и озеленится, сюда привезут цветы и саженцы из барнаульского НИИ им. Лисавенко.
"Несмотря на всю критику в адрес администрации, генерального подрядчика, которая поступала на протяжении всего благоустройства, работы выполнены все и даже больше, чем предполагалось. Подрядчик ответственно подошел к поставленным перед ним задачам. Да, у нас остались работы по озеленению, но они будут выполнены весной. Большое спасибо всем, кто принимал участие в благоустройстве набережной. Очень надеюсь, что рубцовчане по достоинству оценят благоустройство, и набережная станет еще одним местом притяжения горожан", — оценил выполненные работы глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.
Стоимость работ по ремонту набережной составила 19 млн рублей. Муниципальный контракт с подрядчиком ООО "АлтайЛавСтрой" был заключен 18 сентября. В середине ноября все работы были выполнены.
Парк имени Кирова
В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" преобразился и парк имени С. М. Кирова. Неудивительно, что именно этот объект выбран для благоустройства: он удобно расположен и пользуется любовью у рубцовчан. Однако горожане сетовали на неухоженную территорию и отсутствие полноценной детской игровой площадки.Но в текущем году все изменилось: летом в парке появилась профессиональная спортивная площадка, в начале сентября — инклюзивная площадка для занятия адаптивным спортом для людей с ограниченными возможностями. Однако эти изменения произошли не в рамках программы "Комфортная городская среда": площадки установили волонтеры организации "Рубцовск молодой".
С середины сентября к облагораживанию территории приступил индивидуальный предприниматель Андрей Секрета уже непосредственно в рамках федеральной программы. Он построил большую, современную детскую площадку. Также подрядчик установил современный комфортабельный туалет с водонагревателем. При этом во время подготовки к установке модульного туалета пришлось убрать старые деревья, срезать грунт и сделать под него фундамент.
Сейчас любой желающий сможет найти себе занятие на преображенной площадке: здесь есть детская игровая зона, спортивная площадка и площадка для людей с ограниченными возможностями. Но и на этом работы на этом участке не закончились.В следующем году в парке будет заменено освещение и асфальт. На особо значимых участках уложат плитку. Помимо этого, подрядчик планирует благоустроить и южную часть парка — там, где сейчас стоят аттракционы.
Жители Рубцовска уже по достоинству оценили изменения парка и набережной: говорят, в городе действительно стало больше мест для отдыха и полезного для здоровья досуга.
Дворы
В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" идет в Рубцовске и благоустройство дворов. В 2018 году в программу вошли 23 придомовые территории. К концу лета здесь заасфальтировали подъезды к домам, установили малые архитектурные формы, бордюрные камни. К радости ребятни и их родителей, появились игровые площадки.
Кстати, Рубцовск, как и многие другие территории Алтайского края, уже второй год принимает участие в программе "Формирование комфортной городской среды". В 2017 году здесь были отремонтированы дворы, где заасфальтировали проезды и оборудовали парковочные места, установили урны. Значительно в лучшую сторону изменился Детский парк города. Здесь реконструировали фонтан, уложили тротуарную плитку. Были организованы места отдыха. А также строители отремонтировали центральные входы и заасфальтировали часть дорожек и площадок на территории парка.
Но вишенкой на торте благоустройства Рубцовска стало строительство светодиодного фонтана на площади им. В. И. Ленина. Теперь рубцовчане могут любоваться фонтаном с подсветкой и музыкальным сопровождением. И это место не зря сегодня является одним из самых излюбленных у горожан. Кроме фонтана были установлены новые электроопоры и бордюрный камень.На реконструкцию площади потребовалось 29,1 млн рублей, а фонтан построили на 8,8 млн рублей.
Планы
Программа "Формирование комфортной городской среды" будет продолжена и в 2019 году. Сейчас администрация города ведет прием заявок и проектов от жителей Рубцовска на благоустройство дворов.А среди общественных пространств в рейтинговом голосовании победил Сквер Победы. Именно он и будет благоустроен в 2019 году.
В 2018 году в Рубцовске отремонтировано: 22 двора, набережная имени Петрова по проспекту Ленина, городской парк культуры и отдыха имени Кирова, переулок Гражданский, 17
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