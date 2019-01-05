Алейск в 2018 году также не остался в стороне по программе "Формирование комфортной городской среды".
Минувшим летом в центре Алейска благоустроили две соседние общественные территории: это аллея вдоль улицы Сердюка и городская площадь. Оба объекта выбрали сами горожане.
Аллея вдоль улицы Сердюка, по словам жителей, это популярная "городская тропа" к центру города в обход автомобильной дороги. Здесь же, кстати, расположено здание отделения Пенсионного фонда России, Дом школьника. То есть место действительно знаковое для горожан, однако до недавнего времени пройти по аллее, не споткнувшись, было невозможно.
Ну, а сомнений о включении в список главной городской площади ни у кого не возникало: именно здесь главное место проведения городских мероприятий.
Аллея
После благоустройства аллея вдоль улицы Сердюка заметно преобразилась: здесь уложили брусчатку, установили скамьи для отдыхающих и урны. Обустроили современное освещение и высадили декоративные растения. Оценить пешеходную аллею во время ее торжественного открытия после ремонта, кажется, пришел весь город. Алейчане признались, что этот объект претерпел разительные изменения, и теперь аллея является одним из самых колоритных и красивых мест города.
Площадь
В рамках реконструкции городской площади здесь уложили асфальт, установили лотки для отвода дождевых и талых вод, оборудовали парковочные столбы. Казалось бы все довольно просто, но перед этим пришлось провести серьезную подготовительную работу — мешали грунтовые воды:
"Проблема грунтовых вод для Алейска всегда актуальна, но особенно в этом году, поскольку вода поднялась до пикового уровня. Поэтому проведена серьезная подготовительная работа. Пришлось убрать значительный слой грунта, чтобы отсыпать эту площадку щебнем", — рассказал председатель комитета по ЖК, транспорту, строительству и архитектуре администрации Алейска Сергей Данилушкин.
Парк
Кстати, летом 2018 года в Алейске благоустроили еще и городской парк. Но здесь работы велись уже по другой программе, точнее, подпрограмме "Парки малых городов". В 2017 году к парку сделали новую асфальтовую пешеходную дорожку, в 2018 году сделали дорожки уже в самом парке. Цена вопроса — 550 тысяч рублей.
Дворы
А вот по программе "Формирование комфортной городской среды" помимо общественных территорий благоустроили еще четыре двора в микрорайоне Южный и по улице имени Олешко. К радости жителей, которые, кстати, также вложили свои деньги в благоустройство, во дворах уложили асфальт, установили современные детские игровые комплексы, а чтобы во дворе всегда было чисто — мусорные контейнеры.
Всего на благоустройство общественных и дворовых территорий из федерального и краевого бюджетов Алейску выделено более 16 млн рублей.
Напомним, благоустройство велось в Алейске второй год. В 2017 году по федеральной программе новую жизнь вдохнули в парк города Алейска. Там заасфальтировали пешеходную дорожку, установили новые скамейки и систему видеонаблюдения. На эти цели город получил около 500 тысяч рублей.До этого периода городской парк в городе Алейске не ремонтировали более 10 лет. За это время многие детские аттракционы уже успели заржаветь, а дорожка на центральной аллее практически полностью разрушилась.
Директор МУП "Световод" Надежда Доронина взяла Центральный парк Алейска под свою опеку 12 лет назад. По ее словам, на тот момент он напоминал декорации для фильма-катастрофы: трава выше человеческого роста, аттракционов нет, кругом разруха. Восстанавливать парк пришлось буквально по кусочкам. В первую очередь высадили новую аллею, которая сегодня стала жемчужиной парка. Затем с помощью коллег из Барнаула удалось взять в рассрочку десять детских аттракционов.
Впрочем, на тот момент популярности алейскому парку это не прибавило. Горожане предпочитали на выходные отправляться отдыхать семьей в Барнаул, а дискотеки в парке проводились только по большим праздникам.
По словам Надежды Дорониной, ситуация стала меняться несколько лет назад благодаря помощи краевых и федеральных властей: местные власти финансовую помощь оказать не могут, а бизнесмены, которых в Алейске, к слову, немало, не хотят вкладывать средства в развитие парка. Поэтому администрации парка пришлось зарабатывать самостоятельно. Но выручила парк федеральная программа.
Ну, а кроме городского парка в 2017 году в Алейске были благоустроены четыре двора и городская площадь в районе улицы Партизанской.
В будущем планируется привести в порядок центральную площадь на ул. Партизанской. Помимо благоустройства здесь будет произведен ремонт сцены и фонтана.Общая стоимость работ составила почти 18,5 миллиона рублей. Сейчас, после двух лет серьезной работы над благоустройством городской среды, как говорят жители Алейска, сравнивать их город с декорациями к фильму ужасов уже никому не придет в голову.
В 2018 году в Алейске отремонтировано: 3 двора, городская площадь, пешеходная зона по улице Партизанской, городской парк (Советская, 100б), аллея вдоль стадиона по улице Сердюка.
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