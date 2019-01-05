Суббота, 5 Январь, 11:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
276311
Обь
10см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Больше не декорации к фильму ужасов: как меняется Алейск

, ИА "Амител"
Жители Алейска решили, что благоустроить в первую очередь надо городскую площадь

Алейск в 2018 году также не остался в стороне по программе "Формирование комфортной городской среды".

Минувшим летом в центре Алейска благоустроили две соседние общественные территории: это аллея вдоль улицы Сердюка и городская площадь. Оба объекта выбрали сами горожане.

Аллея вдоль улицы Сердюка, по словам жителей, это популярная "городская тропа" к центру города в обход автомобильной дороги. Здесь же, кстати, расположено здание отделения Пенсионного фонда России, Дом школьника. То есть место действительно знаковое для горожан, однако до недавнего времени пройти по аллее, не споткнувшись, было невозможно.

Ну, а сомнений о включении в список главной городской площади ни у кого не возникало: именно здесь главное место проведения городских мероприятий.

Аллея

После благоустройства аллея вдоль улицы Сердюка заметно преобразилась: здесь уложили брусчатку, установили скамьи для отдыхающих и урны. Обустроили современное освещение и высадили декоративные растения. Оценить пешеходную аллею во время ее торжественного открытия после ремонта, кажется, пришел весь город. Алейчане признались, что этот объект претерпел разительные изменения, и теперь аллея является одним из самых колоритных и красивых мест города.

Площадь

В рамках реконструкции городской площади здесь уложили асфальт, установили лотки для отвода дождевых и талых вод, оборудовали парковочные столбы. Казалось бы все довольно просто, но перед этим пришлось провести серьезную подготовительную работу — мешали грунтовые воды:

"Проблема грунтовых вод для Алейска всегда актуальна, но особенно в этом году, поскольку вода поднялась до пикового уровня. Поэтому проведена серьезная подготовительная работа. Пришлось убрать значительный слой грунта, чтобы отсыпать эту площадку щебнем", — рассказал председатель комитета по ЖК, транспорту, строительству и архитектуре администрации Алейска Сергей Данилушкин.

Парк

Кстати, летом 2018 года в Алейске благоустроили еще и городской парк. Но здесь работы велись уже по другой программе, точнее, подпрограмме "Парки малых городов". В 2017 году к парку сделали новую асфальтовую пешеходную дорожку, в 2018 году сделали дорожки уже в самом парке. Цена вопроса — 550 тысяч рублей.

Дворы

А вот по программе "Формирование комфортной городской среды" помимо общественных территорий благоустроили еще четыре двора в микрорайоне Южный и по улице имени Олешко. К радости жителей, которые, кстати, также вложили свои деньги в благоустройство, во дворах уложили асфальт, установили современные детские игровые комплексы, а чтобы во дворе всегда было чисто — мусорные контейнеры.

Всего на благоустройство общественных и дворовых территорий из федерального и краевого бюджетов Алейску выделено более 16 млн рублей.

Напомним, благоустройство велось в Алейске второй год. В 2017 году по федеральной программе новую жизнь вдохнули в парк города Алейска. Там заасфальтировали пешеходную дорожку, установили новые скамейки и систему видеонаблюдения. На эти цели город получил около 500 тысяч рублей.До этого периода городской парк в городе Алейске не ремонтировали более 10 лет. За это время многие детские аттракционы уже успели заржаветь, а дорожка на центральной аллее практически полностью разрушилась.

Директор МУП "Световод" Надежда Доронина взяла Центральный парк Алейска под свою опеку 12 лет назад. По ее словам, на тот момент он напоминал декорации для фильма-катастрофы: трава выше человеческого роста, аттракционов нет, кругом разруха. Восстанавливать парк пришлось буквально по кусочкам. В первую очередь высадили новую аллею, которая сегодня стала жемчужиной парка. Затем с помощью коллег из Барнаула удалось взять в рассрочку десять детских аттракционов.

Впрочем, на тот момент популярности алейскому парку это не прибавило. Горожане предпочитали на выходные отправляться отдыхать семьей в Барнаул, а дискотеки в парке проводились только по большим праздникам.

По словам Надежды Дорониной, ситуация стала меняться несколько лет назад благодаря помощи краевых и федеральных властей: местные власти финансовую помощь оказать не могут, а бизнесмены, которых в Алейске, к слову, немало, не хотят вкладывать средства в развитие парка. Поэтому администрации парка пришлось зарабатывать самостоятельно. Но выручила парк федеральная программа.

Ну, а кроме городского парка в 2017 году в Алейске были благоустроены четыре двора и городская площадь в районе улицы Партизанской.

В будущем планируется привести в порядок центральную площадь на ул. Партизанской. Помимо благоустройства здесь будет произведен ремонт сцены и фонтана.Общая стоимость работ составила почти 18,5 миллиона рублей. Сейчас, после двух лет серьезной работы над благоустройством городской среды, как говорят жители Алейска, сравнивать их город с декорациями к фильму ужасов уже никому не придет в голову.

В 2018 году в Алейске отремонтировано: 3 двора, городская площадь, пешеходная зона по улице Партизанской, городской парк (Советская, 100б), аллея вдоль стадиона по улице Сердюка.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Итоги-2018
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:21
Народный артист России Иван Бортник умер в Москве 0
10:50
Рубцовчанка: мифы и правда о жизни Раисы Горбачевой 29
10:16
Ставки по ипотеке в России вырастут в январе 2019 года 0
09:47
Названы продукты, которые вызывают тревожность и панические атаки 0
09:13
Скончался российский литературовед и филолог Борис Аверин 0
08:46
В каких барнаульских храмах пройдут Рождественские богослужения 1
08:16
Как приготовить безалкогольный глинтвейн и другие согревающие коктейли 0
07:50
Россия проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 0
07:34
Сами не ожидали: как "Комфортная городская среда" меняет облик Рубцовска 0
07:19
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 1
07:03
Время домашнего уюта: новогодние скидки в ТВК "Республика" 0
06:48
Домашние "белые мишки": фото очаровательных самоедских собак 1
06:32
Волшебно и таинственно: когда святки в 2019 году 0
06:17
Морозы и небольшой снег: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 января 0
06:01
Больше не декорации к фильму ужасов: как меняется Алейск 0
23:06
Правительство согласовало переезд ряда министерств в "Москва-Сити" 0
22:40
Эксперты назвали самые продаваемые в России внедорожники и кроссоверы 0
22:07
Барнаульские полицейские задержали местного жителя за закладку наркотиков 0
21:55
Шедевры мастера: Зурабу Церетели исполнилось 85 лет 0
21:06
Сверхтяжелую российскую ракету назвали "Енисей" 0
20:04
Стало известно, где находится самая длинная ледовая горка в Алтайском крае 0
19:51
Молодая сибирячка лопатой проломила голову обидчику своего парня 1
19:27
Экс-министру финансов Подмосковья предъявили обвинение в растрате 0
18:57
Опубликованы имена 39 жертв обрушения дома в Магнитогорске 0
18:27
30-градусные морозы и снег ждут жителей Алтайского края 5 января 0
17:49
Почти 20 населенных пункта остались без света в Крыму из-за непогоды 0
17:26
Озеро Михайловское расчистили в Алтайском крае за полтора года работ 0
16:57
Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии 0
16:26
"Гордость России" назвала барнаульского пенсионера героем недели 0
16:00
Узором кружевным укутан наш славных город Барнаул 0
15:56
Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире канала "Россия 1" 1
15:26
В Германии спрогнозировали ухудшение отношений с Россией 1
14:57
Запрет на посещение цирков несовершеннолетними предлагают ввести в России 4
14:29
Очевидцы сообщили о пожаре в барнаульской многоэтажке 0
13:57
В Магнитогорске демонтируют два подъезда поврежденного здания 0
13:23
Задержанный в РФ за шпионаж американец также оказался британским подданным 0
12:57
Движение под мостом на проспекте Строителей временно перекроют в Барнауле 0
12:23
Тела всех 39 жертв обрушения подъезда в Магнитогорске опознаны 0
11:58
Опубликовано видео со складным смартфоном Xiaomi 0
11:23
В Киеве боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко 0
10:57
Российские регионы получат более 31 млрд рублей на льготные лекарства 0
10:30
Мошенники украли у продававшей котят жительницы Барнаула 60 тысяч рублей 1
09:51
Эксперты назвали самую простую и полезную диету на 2019 год 1
09:21
Украина опять собирается направить военные корабли через Керченский пролив 0
08:49
"Стена близко": Трамп опубликовал мем с отсылкой на "Игру престолов" 0
08:24
В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию 0
07:45
День спагетти: пять необычных рецептов 0
07:19
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
07:03
Праздник чревоугодия: как избежать проблем с пищеварением в новогодние дни 17
06:44
Суровый и бессмысленный русский фотошоп 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.