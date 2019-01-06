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Возрождение фонтана и аллеи Победы: как менялись в 2018 Яровое и Славгород

, ИА "Амител"
В 2017 году яровчане не верили, что их чаяния по поводу благоустройства города сбудутся

В 2018 году в Славгороде  рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" реконструировали аллею Победы по улице Суворова — любимое место отдыха горожан. А в Яровом появились световой фонтан и красивая музейная площадь.

Славгород

До благоустройства аллея Победы находилась в удручающем состоянии. Но аллею удалось возродить, и сегодня она стала полноценной зоной отдыха для горожан. В рамках реконструкции здесь заменили две стелы, были установлены бордюры, новые ограждения, появились новые скамейки и урны. Вместо асфальта теперь появилась тротуарная плитка. Жители города отмечают, что не рассчитывали на столь радикальные изменения аллеи, но увиденное им понравилось. На ремонт этого участка было потрачено 4,6 млн рублей. Подрядчиком выступила барнаульская организация ООО СК "Арамис".

Городской парк

Второе рождение благодаря госпрограмме получил городской парк, расположенный в границах улицы Барнаульской, улицы Кулундинской и улицы 40 Лет Октября. Летом 2018 года здесь появился новый игровой комплекс и отреставрирован аттракцион "Юнга".Но на этом "чудеса" для маленького города не закончились: в порядок были приведены и 11 дворовых территорий. Список дворов, где пройдет ремонт, создавался на основе заявок жителей. В итоге на 11-ти территориях отремонтировали асфальтовое покрытие на внутридворовых проездах, а также установили скамейки и урны.

Преображается Славгород уже второй год. В 2017 году по программе "Комфортная городская среда" преобразился городской парк культуры и отдыха. Подрядчиком ООО "Спецстрой" был отреставрирован детский аттракцион "Солнышко". Теперь это новое и современное колесо обозрения, которое радует славгородских детишек.

Кроме того, в парке были выполнены работы по укладке тротуарной декоративной плитки — 178,5 м², установке десяти скамеек для сценической площадки, установке десяти скамеек на территории парка.Также теперь радует жителей Славгорода благоустроенная Центральная аллея от улицы Свердлова до улицы Авиационной. Там были установлены бортовые бетонные камни (2239 метров), устроены бетонные тротуарные плиты (1143 квадратных метра), установлены 14 скамеек и 14 металлических урн.Что касается дворовых территорий, то в прошлом году в Славгороде были отремонтированы пять дворов по адресам Микрорайон 3, д. 23, ул. К. Либкнехта, д. 130, ул. Ленина, д. 207 и ул. К. Либкнехта, д. 196 и другие. На выбранных объектах был заменен бордюр и заасфальтированы дворовые подъезды.

В 2018 году в Славгороде отремонтировано: 11 дворов Аллея Победы по улице Суворова, городской парк по улице Ленинаот Комсомольской до Свердлова

Яровое

В 2017 году горожане даже не верили, что их чаяния сбудутся.

Работы по благоустройству в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в городе-курорте Яровое ведутся уже два года. В 2017 году горожане даже не верили, что их чаяния сбудутся, и потому выбрали объект, восстановить который своими силами даже не надеялись: городской фонтан на площади Ленина перед Домом культуры "Химик".

До этого казалось, что фонтан уже давно был забыт горожанами. Но когда власти предложили провести голосование за объект, который будет реконструирован в рамках федеральной программы, старожилы вспомнили про него и попросили вернуть фонтан городу.

Яркий, отремонтированный объект был запущен в тестовом режиме в октябре 2017 года. Он проработал всего неделю, после чего был законсервирован на зиму, но горожане успели полюбоваться им и даже полюбить его. И неудивительно, потому что это не тот фонтан, который привыкли видеть жители и гости Ярового. Это по-настоящему красивый светомузыкальный фонтан, который стал архитектурным объектом города-курорта.

Вокруг фонтана строители заменили плитку. Рядом появилась сцена, сделанная из нескольких арок, цветовая гамма которых воспроизводит триколор государственного флага России. На сцене уже проводятся городские мероприятия.

 

В 2018 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" работы по благоустройству Ярового продолжились. В городском парке культуры и отдыха была сделана система автоматического полива. Но почему в городе решили отдать приоритет именно этой системе? Дело в том, что Яровое расположено в степной зоне, где очень сложно вырастить растительность и не менее сложно сохранить ее. Именно поэтому предпочтение было отдано этой установке.Также в парке была смонтирована воздушная линия электропередач. Теперь в парке светло и уютно даже поздним вечером.

Кроме того, этим летом масштабные работы развернулись на Музейной площади города. Здесь отремонтировали автомобильные дороги, уложили тротуарную плитку, поставили бортовые камни. Благоустроили и территорию рядом с музеем.Помимо этого на площади установили 10 скамеек с бетонным основанием, столько же урн из железобетона. Освещают площадь теперь 10 светильников.

Кроме того, видимо, учитывая наплыв туристов в город-курорт, парковка на Музейной площади была значительно расширена: вместо 20-ти парковочных мест теперь стало 67. Как мы и говорили, украшением площади теперь является светодиодный фонтан, переливающийся разными цветами, в полную силу запущенный этим летом. В высоту он достигает 3 метров, а в диаметре — 2,5 метра.Конечно же, помимо общественных территорий в городе обратили внимание и на дворовые территории. Правда, в текущем году обновили всего один двор на территории квартала А, образованной домами № 2, 3, 4, 22.Отметим, недавно в этом квартале открылась отремонтированная, современная почта, где присутствует инфраструктура для людей с ограниченным здоровьем. Поэтому благоустройство этого квартала было продолжено: подрядчик отремонтировал асфальтобетонное покрытие, установил бордюры, а также скамейки и урны.

В Яровом в 2018 голу было отремонтировано: 1 двор, Музейная площадь, квартал "А", 19квартал "А", 23квартал "А", 29 и 29б, парк в границах улиц Барнаульской, Кулундинской и 40 Лет Октября

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