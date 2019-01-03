Фото: 74.mchs.gov.ru
Количество погибших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске возросло до 33 человек, передает РИА Новости.
Сотрудниками МЧС было извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске тело еще одного мужчины.
"Из-под завалов достали тело мужчины, всего жертвами стали 33 человека", -проинформировал представитель экстренного ведомства.
Напомним, что трагедий произошла в Магнитогорске в понедельник, 31 декабря. Согласно имеющимся данным, в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома.
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