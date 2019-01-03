Фото: 74.mchs.gov.ru
Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске взросло до 37 человек, передает ТАСС.
Информацию об обнаружении 37-ой жертвы трагедии подтвердили в МЧС. При этом в экстренном ведомстве отметили: "Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен".
В данный момент судьба еще четверых людей остается неизвестной.
Напомним, что трагедий произошла в Магнитогорске в понедельник, 31 декабря. Согласно имеющимся данным, в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома.
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