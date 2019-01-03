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Фальшивомонетчики в Барнауле вновь проявили себя в новогодние праздники – в одной из торговых сетей была сбыта поддельная купюра номиналом 5000 рублей.
"При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей серии № АВ 4774775", — отмечают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В данный момент полицейские устанавливают факт сбыта фальшивой денежной купюры и призывают жителей и гостей обращать внимание на банкноты, вызывающие сомнения.
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