Фото: tvzvezda.ru
Певец Юрий Лоза выступил с критикой относительно новогодних программ на российских телеканалах, которые не понравились зрителям.
Так, в интервью News.ru музыкант прямо заявил: "Из ничего нельзя создать что-то. Из дерьма пулю не слепишь, как говорится. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе. С момента убийства Листьева у нас нет ни одной своей свежей программы".
Негативную тенденцию на российском ТВ Лоза связывает с растущими закупками зарубежного контента, а также с коррупцией.
"Цель — истребить своих и начать покупать на Западе зарубежный контент, отработанный материал. Это часть общего тренда", — заявил певец.
Высказался Юрий Лоза и о таком популярном проекте, как "Голос". Музыкант полагает, что эта программа "никогда не ставила задачу найти людей с хорошими голосами".
Юрий Лоза добавил, что качественные новогодние программы могут быть созданы после того, как среди жителей страны будет проведен опрос, который покажет, кого реально хотят видеть люди в этих шоу-программах.
"Люди должны сказать, кого они хотят видеть и слышать", — подчеркнул певец.
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