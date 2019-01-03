Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Алтайский край, переживший сильные холода в декабре, может погрузиться в период аномальных морозов и во второй половине января.
Об этом говорится в прогнозе Главного управления МЧС России по региону на январь 2019 года.
"Сильные морозы (до минус 40 градусов в течение трех дней и более), а также аномально холодная погода (минус 35 градусов и ниже в течение пяти суток и более), которые наиболее вероятны в четвертой пятидневке и в конце месяца, могут вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса, транспорта на территории всего края", — отмечают в экстренном ведомстве.
Напомним, что в декабре 2018 года Алтайский край пережил сильные холода в начале и в 20-х числах месяца.
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