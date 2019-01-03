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Жителя Кемерово подозревают в краже из церковной лавки при барнаульском православном храме венчальных колец и украшений с надписями "Спаси и сохрани".
Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление было совершено еще в конце ноября. Неизвестный мужчина, выбрав момент, когда продавец церковной лавки отвлеклась, похитил с витрины лоток с кольцами. После этого он скрылся.
Полицейские сумели установить личность злоумышленника и задержать его в Кузбассе.
Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний житель Кемерово. Мужчина уже возместил причиненный ущерб. При этом у правоохранителей имеются основания полагать, что кемеровчанин совершил ряд преступлений на территории Алтайского края.
Расследование уголовного дела продолжается.
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