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Житель Бийска стал жертвой обмана и потерял более 1,5 миллиона рублей, попавшись на уловку мошенника.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в середине декабря на телефон жителя наукограда позвонил неизвестный, представившийся оператором банка.
Звонивший сообщил, что со счетов потерпевшего в настоящий момент происходит списание денежных сумм и чтобы остановить списание денег, ему необходимо назвать номера договоров, расчетных счетов и коды, которые будут приходить ему посредством смс-сообщений.
"В итоге мужчина лишился сбережений на сумму более 1 миллиона 550 тысяч рублей, вскоре обратился в полицию", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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