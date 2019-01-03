Фото: China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" прислал первый в истории снимок с обратной стороны Луны, передает ТАСС.
3 января в 05:26 по Москве "Чанъэ-4" успешно приземлился на обратную сторону естественного спутника Земли, а 06:40 по московскому времени был сделан первый в мире снимок поверхности обратной стороны Луны.
Напомним, что лунный аппарат успешно запустили с космодрома Сичан в провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта "Чанъэ-4" заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли.
Комментарии