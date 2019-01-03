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Список весьма неожиданных причин возникновения рака назвали ученые, сообщает mir24.tv со ссылкой на МедикФорум.
Так, отмечается, что неблагоприятными последствиями может обернуться употребление горячего чая. Поэтому дается совет дождаться, пока напиток остынет. Китайские ученые пришли к выводу, что горячий чай повышает риск опухолей пищевода.
Также негативные последствия для здоровья и появление страшной болезни может быть связано с сидячей работой.
Кроме того, со ссылкой на некие исследования отмечается, что высокие люди болеют раком чаще низких. Утверждается, что на каждые дополнительные 10 сантиметров роста опасность онкологии увеличивается на 10%.
Причиной серьезной болезни может даже стать дым от шашлыка, а точнее вещества, которые вырабатываются при жарке мяса на открытом огне.
Повышенный риск развития редкой разновидности лимфомы, которая называется анапластическая крупноклеточная лимфома, как показали исследования, могут иметь женщины с определенным типом грудных имплантов. Однако это вовсе не рак груди, а опухоли из клеток иммунной системы.
Еще одна причина – употребление алкоголя. Отмечается, что 5% всех злокачественных опухолей в мире и 6% смертей от рака ежегодно напрямую связаны со спиртным.
Кроме того, опасен и лишний вес, наличие которого, как утверждается, повышает вероятность возникновения более десятка видов опухолей.
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