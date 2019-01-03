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Российское кино по итогам 2018 года обновило кассовый и зрительский рекорды, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Фонда кино".
Так, совокупный бокс офис отечественных фильмов превысил 13,8 млрд рублей, а совокупная посещаемость 57,9 млн зрителей. Таким образом, показатели 2017 года были превышены на 6,1% и 5,8%.
Стоит отметить, что доля российского кино в кинотеатрах в 2018 году приблизилась к 30%: 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам.
Также отмечается, что негативно на рынке кинопроката отразилось проведение в нашей стране чемпионата мира по футболу, который приковал внимание большинства зрителей, а также трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, что снизило посещаемость кинотеатров.
Наибольше внимание публики привлекли фильмы на тему спорта — "Движение вверх" (2,9 млрд рублей) и "Лед" (1,4 млрд рублей).
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