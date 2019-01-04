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Морозная и снежная погода ожидается в Алтайском крае в пятницу, 4 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"В отдельных районах слабый снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в крае составят -16...-21 градусов, местами в южных районах -10...-15 градусов. Ветер северный, 2-7 метров в секунду, с усилением в юго-западных районах до 12 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -19...-21 градус. Ветер северный, 2-7 метров в секунду.
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