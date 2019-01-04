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В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию

, ИА "Амител"
Людей под завалами не осталось

Фото: newsone.ua

Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на слова первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

"Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена", — заявил он в четверг, 3 декабря.

По его словам, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию. Чуприян отметил, что "группировка МЧС федеральная сворачивается, уходит". "Объем работ выполнен колоссальный, мы порядка 2 тыс. кубов [кубических метров] только строительных конструкций извлекли из-под завалов, мы четвертые сутки здесь — никто не получил травм и не погиб... Очень много конструкций висело на "одной нитке" и пришлось срезать, удалять", — добавил он.

При этом спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. "Нам еще нужно разобраться с животными... Послали бригады их извлекать", — сказал он. Чуприян рассказал, что "только что вынесли [из-под завала] живую кошку".

Уже после завершения работ спасатели также достали из одной из квартир собаку — видео со спасением животного выложено в официальном Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Как отметил Чуприян, спасатели провели уникальную по сложности из-за рисков обрушения конструкций здания операцию. "Уникальная с повышенными рисками для людей [операция]", — подчеркнул он.

Он отдельно отметил особую сложность проведения операции из-за постоянной угрозы обрушения конструкций и стен, пострадавших подъездов. "Коварная стена кирпичная, она нас держала в тонусе и могла в любой момент обрушиться. Но тем не менее выстояла, спасибо ей за это... Ее колебания до трех сантиметров уходили влево-вправо", — сказал Чуприян. Он также отметил хорошую организацию поисково-спасательной операции и помощь местных властей.

"Надо поблагодарить и губернатора и мэра этого города. Это же их кран, грузовики. У нас не было проблем в обеспечении нас техникой, горюче-смазочными материалами. Нам были созданы все условия для того, чтобы мы как можно быстрее выполнили эту [поисково-спастельную] операцию, что мы и сделали", — сказал Чуприян.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. 39 человек погибли. Также есть шесть пострадавших, из них пятеро человек, включая двоих детей, находятся в медучреждениях. 2 января из магнитогорской больницы выписали одну женщину.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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