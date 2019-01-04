Фото: expres.online
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Instagram мем "стена близко" с отсылкой к слогану известного сериала "Игра престолов" "зима близко". Об этом пишет РИА Новости.
На картинке изображен сам президент США и надпись "стена близко". В нижней части мема изображена стена, которую Трамп намерен построить на южной границе США.
Ранее Трамп уже использовал отсылку к данному сериалу. В ноябре президент США опубликовал в Twitter мем со своей фотографией, надписью "санкции близко" и датой "5 ноября" — день, когда вступали в силу американские санкции против Ирана.
2 ноября 2018 г.
После публикации в Twitter американский телеканал HBO, занимающийся созданием сериала, попросил не использовать шоу в политических целях. Тогда компания также опубликовала в Twitter шуточный вопрос к поклонникам сериала, как перевести на (вымышленный) дотракийский язык "неправомерное использование товарного знака".
Правительство США частично не работает с 22 декабря из-за того, что демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа.
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