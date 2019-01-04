Фото: twimg.com
Российское правительство выделит в текущем году регионам 31,367 миллиарда рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Программу распределения субвенций утвердил накануне, 3 января, глава кабмина Дмитрий Медведев, пишут "Известия".
В распоряжении премьера, размещенном на портале правительства, сказано, что на полученные деньги регионы закупят лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.
Ранее премьер-министр сообщал, что субвенции на лекарства для льготников в 2019 году будут проиндексированы и превысят сумму в 31 миллиард рублей, напоминает ТАСС. По словам Медведева, подобную социальную помощь получают около 3 миллионов россиян.
Комментарии