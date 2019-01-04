Пятница, 4 Январь, 12:00

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
276004
Обь
29см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

В Киеве боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

, ИА "Амител"
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: novorosinform.org

В интернете появилась видеозапись убийства сотрудника Управления государственной охраны Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в Киеве в ночь на 3 января. Между 26-летним сотрудником охранного ведомства и прохожим мужчиной с двумя собаками произошла перепалка. По словам свидетелей, в ходе нее собачник внезапно ударил противника в челюсть.

После этого сотрудник Управления госохраны Украины упал на землю и вскоре умер, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков, причиной смерти стал удар в голову.

Местные СМИ написали позднее, что подозреваемым оказался известный украинский боксер. На него завели уголовное дело об умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также появилась информация, что подозреваемый самостоятельно явился в отделение полиции с адвокатом.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:23
В Киеве боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко 0
10:57
Российские регионы получат более 31 млрд рублей на льготные лекарства 0
10:30
Мошенники украли у продававшей котят жительницы Барнаула 60 тысяч рублей 0
09:51
Эксперты назвали самую простую и полезную диету на 2019 год 1
09:21
Украина опять собирается направить военные корабли через Керченский пролив 0
08:49
"Стена близко": Трамп опубликовал мем с отсылкой на "Игру престолов" 0
08:24
В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию 0
07:45
День спагетти: пять необычных рецептов 0
07:19
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
07:03
Праздник чревоугодия: как избежать проблем с пищеварением в новогодние дни 17
06:44
Суровый и бессмысленный русский фотошоп 6
06:23
Два в одном: снег и морозы обещают в Алтайском крае 4 января 0
06:01
Бийск и Белокуриха: что изменилось после ремонтов в 2018-м 0
23:02
Западу напомнили, что в войне с Россией невозможно победить 0
22:01
Пожар произошел на складе для хранения зерна в Барнауле 0
21:07
Мэр Магнитогорска: взрывы в доме и автомобиле не связаны между собой 1
20:09
Рекордно быстрый электрический самолет построят в Британии 0
19:37
"Замкнулся круг! Прощай, мой друг": Газманов высказался о смерти Кельми 1
19:05
Российское кино установило два рекорда в 2018 году 0
18:36
Россия сыграет с США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 0
18:11
Boeing 767 со 148 пассажирами совершил вынужденную посадку в Красноярске 0
17:34
Систему защиты церквей и храмов от терактов разработали в России 1
17:02
Ученые назвали семь неожиданных причин возникновения рака 0
16:49
Китайский космический аппарат прислал первый снимок с обратной стороны Луны 2
16:09
Доллар превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года 0
15:57
Количество жертв магнитогорской трагедии достигло 38 0
15:07
Стоп-кадр. Удивительно разный новогодний Барнаул 1
14:44
Многоквартирный дом под Барнаулом тушили 15 человек 0
14:04
Лже-сотрудник банка украл у бийчанина более 1,5 млн рублей 0
13:34
Венчальные кольца и украшения "Спаси и сохрани" украли из храма в Барнауле 0
13:21
Приход 40-градусных морозов ожидают в Алтайском крае к концу января 0
12:38
Юрий Лоза обрушился с критикой на "Голубой огонек" 1
12:06
Автомобиль разорвало пополам после столкновения со столбом в Бийске 6
11:56
Ночной пожар в жилом доме в Рубцовске тушили восемь человек 0
11:05
Фальшивомонетчики вновь проявили себя в Барнауле на новогодние праздники 0
10:43
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске взросло до 37 человек 1
10:03
А вам мешает елка на площади Сахарова? Опрос Amic.ru 40
10:00
Пушистое рождество: в Барнауле пройдет выставка кошек с шоу-программой 0
09:33
Количество вызовов скорой помощи в Новый год выросло в Барнауле на 40% 0
09:02
Очевидцы: посетителей барнаульского ТЦ эвакуировали из-за сигнала тревоги 1
08:31
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек 0
08:07
Стала известна причина смерти музыканта Криса Кельми 1
07:50
Поделки из коктейльных трубочек, о которых вы даже не догадывались 0
07:34
Фитнес для ленивых: упражнения на диване 0
07:19
Куда обращаться в Барнауле, если на новогодних праздниках случилось ЧП 0
07:03
Берегись открытого люка: инфографика о том, что делать в коммунальных ЧП 1
06:48
Отдыхай, но помни: когда выходить на работу после новогодних праздников 3
06:32
Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи 1
06:17
Морозный день после ночи под -30 ждет жителей Алтайского края 3 января 0
06:01
Все скейты раскупили: как "Комфортная городская среда" изменила Новоалтайск 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.