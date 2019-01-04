Фото: novorosinform.org
В интернете появилась видеозапись убийства сотрудника Управления государственной охраны Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу "Киев Оперативный".
Инцидент произошел в Киеве в ночь на 3 января. Между 26-летним сотрудником охранного ведомства и прохожим мужчиной с двумя собаками произошла перепалка. По словам свидетелей, в ходе нее собачник внезапно ударил противника в челюсть.
После этого сотрудник Управления госохраны Украины упал на землю и вскоре умер, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков, причиной смерти стал удар в голову.
Местные СМИ написали позднее, что подозреваемым оказался известный украинский боксер. На него завели уголовное дело об умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Также появилась информация, что подозреваемый самостоятельно явился в отделение полиции с адвокатом.
Комментарии