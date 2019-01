Фото: regtechpost.com

В Сети появилось видео с первым складным смартфоном китайского производителя Xiaomi. Ролик опубликовал инсайдер Эван Бласс в Twitter, пишут "Известия".

На кадрах видно, что главной особенностью гаджета является его способность сгибаться с двух сторон. При изменении формы интерфейс быстро адаптируется к новому положению.

Известно, что разработкой аналогичных гнущихся смартфонов занимаются такие крупные компании, как Apple, Samsung и Huawei. Основной проблемой в их производстве считается трудность в создании достаточно прочного и долговечного экрана.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F