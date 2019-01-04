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Замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что опознаны тела всех 39 человек, погибших из-за обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ТАСС.
"Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны", — сказал Чуприян.
Обрушение одного из подъездов жилого дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря. Погибли 39 человек, в том числе шесть детей. Еще шестеро человек пострадали, включая 11-месячного младенца.
Приоритетной причиной обрушения подъезда считается взрыв бытового газа, сотрудники Следственного комитета России не обнаружили следы взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
После инцидента власти Магнитогорска допустили разделение дома, где произошло обрушение, на два отдельных жилых здания. Губернатор Челябинской области утвердил выплаты семьям погибших (по 1 млн руб.) и пострадавших (от 200 до 400 тыс. руб.). По 500 тыс. руб. предусмотрены для тех, кто лишился трехкомнатной квартиры в результате обрушения, 400 тыс. руб. — двухкомнатной квартиры, 300 тыс. руб. — однокомнатной квартиры.
В Магнитогорске 3 января прошла акция памяти погибших при обрушении.
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