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Железнодорожники Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги будут ремонтировать путепровод, находящийся на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта в Барнауле. Специалистам предстоит заменить балки пролетного строения моста, пишет пресс-служба мэрии.
В связи с этим, с 22:00 пятницы, 4 января, до 17:00 воскресенья, 6 января, движение под мостом будет ограничено. Так, проезжую часть проспекта Строителей заузят, а движение трамвая №5 на участке прекратится: маршрут укоротится до Депо №1 (проспект Коммунаров) при движении с конечной остановки "Мясокомбинат".\На курсирование пассажирских поездов ремонт не повлияет.
По словам железнодорожников, ремонтные работы решено провести на основании экспертизы специализированного научного учреждения, которая была проведена из-за произошедшей аварии.
Напомним, 17 июля водитель грузовика МАЗ при буксировке экскаватора грубо нарушил ПДД, врезался в пролетное строение железнодорожного путепровода и повредил ее.
Западно-Сибирская железная дорога просит барнаульцев быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать свои поездки.
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