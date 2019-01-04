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Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил увеличить возрастной порог для зрителей цирка до "18+". Соответствующее обращение направлено главе Минкультуры Владимиру Мединскому, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.
По словам депутата, в мире все больше задумываются о гуманном обращении с животными, особенно с задействованными в массовых публичных представлениях. В частности, Испания постепенно отказывается от коррид, которые заканчиваются гибелью быков.
В России, добавил Петров, цирковые животные продолжают подвергаться жестокому обращению, связанному с дрессировкой. Наблюдение за этим грозит негативным влиянием на психику детей, поэтому он считает введение возрастного ценза первым шагом к решению данной проблемы.
В конце прошлого года в РФ приняли закон об ответственном обращении с животными. В частности, поправки запрещают умерщвление питомцев под каким бы то ни было предлогом, проведение боев с их участием, избавление от них без передачи новому владельцу или помещения в приют, а также содержание в контактных зоопарках, барах и ресторанах. Документ предусматривает создание спецприютов и обязывает хозяев соблюдать правила выгула животных.
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