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Уполномоченный правительства Германии по связям с Россией Дирк Визе считает, что в текущем году отношения между Москвой и Берлином ухудшатся. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его интервью Pfälzische Merkur.
По его мнению, это связано с тем, что в минувшем году Москва якобы демонстрировала очень непредсказуемую политику.
"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнемся с резким ухудшением", — цитирует агентство слова Визе.
Также политик считает, что это связано с "ответственностью РФ за ряд инцидентов, произошедших в 2018 году по всему миру".
В частности, он привел в пример отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, возможное расторжение Договора РСМД и конфликт с Украиной в Азовском море.
"Поэтому заявляю: отношения с Россией ухудшатся и в этом году", — заключил Визе.
При этом он отметил, что в сфере гражданского общества между странами намечается интенсивный обмен, в частности, он выделил "Петербургский диалог", который, по его словам, даст много возможностей для научного сотрудничества.
Также Визе назвал условия, при которых ЕС может смягчить антироссийские санкции. По его словам, это связано с реализацией Минских соглашений, которые постоянно нарушаются.
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