Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире канала "Россия 1"

Фото: nation-news.ru
Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп "о себе и о мире", а также об итогах 2018 года. Эпизод был показан в программе "Мастер смеха" на телеканале "Россия 1".
Журналист предстал в образе "Киселева МС" и поделился подробностями своей жизни. "Мне 64, бро. Я встаю в пять утра. <...> Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии", — зачитал он.
Также телеведущий прокомментировал отношения между Россией и странами США и Евросоюза. "Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции", — заключил Киселев.
В завершение он пригласил зрителей на собственный рэп-фестиваль в Крыму, который собирается провести в 2019 году.
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