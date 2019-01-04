Фото: nation-news.ru
Ведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп "о себе и о мире", а также об итогах минувшего года. Эпизод показали в программе "Мастер смеха" на канале "Россия 1", пишет "Лента.ру".
Журналист зачитал рэп в образе "Киселева МС" и рассказал о своей жизни. "Мне 64, бро. Я встаю в пять утра. <...> Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии", — цитирует издание Киселева.
Кроме этого, он прокомментировал отношения России с Америкой и странами Евросоюза. "Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции", — зачитал Киселев.
В конце он пригласил зрителей на свой рэп-фестиваль в Крыму, который должен пройти в текущем году в Коктебеле.
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