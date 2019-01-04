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"Гордость России" назвала барнаульского пенсионера героем недели

, ИА "Амител"
Мужчина 17 лет подряд занимается возведением горок для детворы

Фото: priderussia.ru

Барнаульский пенсионер стал героем недели по версии проекта "Гордость России". Вячеслав Замышляев уже 17 лет подряд строит ледяные горки для местных детей.

Мужчина живет на улице Вербной. Первую горку он построил для внуков после выхода на пенсию. Мужчина отметил, что горка полюбилась не только его ребятишкам, но и местной детворе. "Приезжают целыми семьями, катаются до упаду", — рассказывает Замышляев.

Он уточнил, что называет свою горку "Ледянка", а местные прозвали ее "Горка деда Славы". Мужчина рассказывает, что первые два года строить горку ему помогали люди, собирали снег, но затем он вновь стал делать горки один. 

Замышляев не смог дать ответ, сколько кубов снега уходит на горку, однако воды, по его словам, необходимо около 200 ведер. Мужчина внимательно следит за состоянием своей постройки и сразу же засыпает все выбоины. В малоснежные зимы мужчина стал укреплять берег речки Барнаулки, где стоит его горка, цементом, а из песка делает ступеньки к горке. 

"Зимой, особенно в выходные, на горке очень много народу. На парковке не протолкнуться. Люди приезжают на машинах, отдыхают, но не всегда убирают за собой мусор", — рассказывает барнаулец, отмечая, что за следит за этим собирает за праздники по несколько мешков мусора. Он разговаривал с местной администрацией об установке контейнера. "Но там столько бюрократических проволочек, что мне проще самому убирать мусор за отдыхающими", — рассказывает Замышляев.

В дальнейшем мужчина хотел бы организовать прокат ледянок и бубликов, а также установить освещение и очистить стоянку от снега. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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