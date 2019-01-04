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Американские военные начали выходить из Сирии. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление госсекретаря Майка Помпео в интервью каналу Newsmax.
"Наши войска выходят [из Сирии]. Они покинут [эту страну]", — заявил он, отказавшись назвать график вывода военных с территории страны. "Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда это произойдет", — добавил госсекретарь.
Издание напоминает, что 30 декабря источники агентства Anadolu сообщили о выходе первой партии американских военных в составе 50 человек из Сирии.
По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп остается приверженным идее обеспечения Вашингтоном стабильности на всем Ближнем Востоке. "Президент ясно дал понять, что нам нужно продолжать кампанию против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ)", — заявил Помпео, подчеркнув, что противодействие Штатов Ирану также продолжится.
Трамп объявил о выводе войск из Сирии 19 декабря. Он объяснил это решение военной победой США над основными силами ИГ в Сирии. Позже Reuters узнал, что Вашингтон также перестанет наносить авиаудары по боевикам. Французский лидер Эмманюэль Макрон осудил действия Трампа, отметив, что "союзник должен быть надежным".
В Кремле не стали переоценивать вклад США в победу над ИГ в Сирии. Группа сенаторов направила письмо Трампу с требованием пересмотреть свое решение о выводе войск.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис не согласился с решением Трампа вывести войска из Сирии и подал в отставку, следом об увольнении сообщил спецпредставитель президента по вопросам борьбы с ИГ Бретт Макгурк.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм 31 декабря сообщил, что Трамп решил замедлить вывод войск США из Сирии после переговоров с Грэмом и главой Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом. Президент позволил военным провести выход частей из Сирии в течение четырех месяцев.
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