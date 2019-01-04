Пятница, 4 Январь, 19:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
272627
Обь
29см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии

, ИА "Амител"
30 декабря появилось сообщение о выходе первой партии военных в составе 50 человек

Фото: 24tv.ua

Американские военные начали выходить из Сирии. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление госсекретаря Майка Помпео в интервью каналу Newsmax.

"Наши войска выходят [из Сирии]. Они покинут [эту страну]", — заявил он, отказавшись назвать график вывода военных с территории страны. "Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда это произойдет", — добавил госсекретарь.

Издание напоминает, что 30 декабря источники агентства Anadolu сообщили о выходе первой партии американских военных в составе 50 человек из Сирии.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп остается приверженным идее обеспечения Вашингтоном стабильности на всем Ближнем Востоке. "Президент ясно дал понять, что нам нужно продолжать кампанию против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ)", — заявил Помпео, подчеркнув, что противодействие Штатов Ирану также продолжится.

Трамп объявил о выводе войск из Сирии 19 декабря. Он объяснил это решение военной победой США над основными силами ИГ в Сирии. Позже Reuters узнал, что Вашингтон также перестанет наносить авиаудары по боевикам. Французский лидер Эмманюэль Макрон осудил действия Трампа, отметив, что "союзник должен быть надежным".

В Кремле не стали переоценивать вклад США в победу над ИГ в Сирии. Группа сенаторов направила письмо Трампу с требованием пересмотреть свое решение о выводе войск.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не согласился с решением Трампа вывести войска из Сирии и подал в отставку, следом об увольнении сообщил спецпредставитель президента по вопросам борьбы с ИГ Бретт Макгурк.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм 31 декабря сообщил, что Трамп решил замедлить вывод войск США из Сирии после переговоров с Грэмом и главой Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом. Президент позволил военным провести выход частей из Сирии в течение четырех месяцев.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:27
Экс-министру финансов Подмосковья предъявили обвинение в растрате 0
18:57
Опубликованы имена 39 жертв обрушения дома в Магнитогорске 0
18:27
30-градусные морозы и снег ждут жителей Алтайского края 5 января 0
17:49
Почти 20 населенных пункта остались без света в Крыму из-за непогоды 0
17:26
Озеро Михайловское расчистили в Алтайском крае за полтора года работ 0
16:57
Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии 0
16:26
"Гордость России" назвала барнаульского пенсионера героем недели 0
16:00
Узором кружевным укутан наш славных город Барнаул 0
15:56
Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире канала "Россия 1" 0
15:26
В Германии спрогнозировали ухудшение отношений с Россией 0
14:57
Запрет на посещение цирков несовершеннолетними предлагают ввести в России 1
14:29
Очевидцы сообщили о пожаре в барнаульской многоэтажке 0
13:57
В Магнитогорске демонтируют два подъезда поврежденного здания 0
13:23
Задержанный в РФ за шпионаж американец также оказался британским подданным 0
12:57
Движение под мостом на проспекте Строителей временно перекроют в Барнауле 0
12:23
Тела всех 39 жертв обрушения подъезда в Магнитогорске опознаны 0
11:58
Опубликовано видео со складным смартфоном Xiaomi 0
11:23
В Киеве боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко 0
10:57
Российские регионы получат более 31 млрд рублей на льготные лекарства 0
10:30
Мошенники украли у продававшей котят жительницы Барнаула 60 тысяч рублей 0
09:51
Эксперты назвали самую простую и полезную диету на 2019 год 1
09:21
Украина опять собирается направить военные корабли через Керченский пролив 0
08:49
"Стена близко": Трамп опубликовал мем с отсылкой на "Игру престолов" 0
08:24
В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию 0
07:45
День спагетти: пять необычных рецептов 0
07:19
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
07:03
Праздник чревоугодия: как избежать проблем с пищеварением в новогодние дни 17
06:44
Суровый и бессмысленный русский фотошоп 6
06:23
Два в одном: снег и морозы обещают в Алтайском крае 4 января 0
06:01
Бийск и Белокуриха: что изменилось после ремонтов в 2018-м 0
23:02
Западу напомнили, что в войне с Россией невозможно победить 0
22:01
Пожар произошел на складе для хранения зерна в Барнауле 0
21:07
Мэр Магнитогорска: взрывы в доме и автомобиле не связаны между собой 1
20:09
Рекордно быстрый электрический самолет построят в Британии 0
19:37
"Замкнулся круг! Прощай, мой друг": Газманов высказался о смерти Кельми 1
19:05
Российское кино установило два рекорда в 2018 году 0
18:36
Россия сыграет с США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 0
18:11
Boeing 767 со 148 пассажирами совершил вынужденную посадку в Красноярске 0
17:34
Систему защиты церквей и храмов от терактов разработали в России 1
17:02
Ученые назвали семь неожиданных причин возникновения рака 0
16:49
Китайский космический аппарат прислал первый снимок с обратной стороны Луны 2
16:09
Доллар превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года 0
15:57
Количество жертв магнитогорской трагедии достигло 38 0
15:07
Стоп-кадр. Удивительно разный новогодний Барнаул 1
14:44
Многоквартирный дом под Барнаулом тушили 15 человек 0
14:04
Лже-сотрудник банка украл у бийчанина более 1,5 млн рублей 0
13:34
Венчальные кольца и украшения "Спаси и сохрани" украли из храма в Барнауле 0
13:21
Приход 40-градусных морозов ожидают в Алтайском крае к концу января 0
12:38
Юрий Лоза обрушился с критикой на "Голубой огонек" 1
12:06
Автомобиль разорвало пополам после столкновения со столбом в Бийске 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.