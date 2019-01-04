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В Михайловском районе завершили расчистку озера Михайловского. Специалисты занимались его экологической реабилитацией в течение полутора лет. В декабре объект приняло Минприроды Алтайского края, пишет пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что всего на проведение работ было направлено 33,5 миллиона рублей, из которых 8,7 миллиона — в текущем году. Проект получил финансирование из федерального бюджета в рамках реализации отдельных полномочий в области водных отношений, которые были переданы Алтайскому краю РФ.
С площади свыше 30 гектаров специалисты удалили растительно-корневой слой, расчистили заросли камыша, убрали свыше 180 тысяч кубометров загрязненных иловых отложений. После расчистки озеро углубилось, а также увеличилось в размерах. Теперь его длина стала больше на 100 метров, а ширина — на 50.
"Экологическая реабилитация озера позволяет уменьшить негативные процессы в нем, восстановить естественный водообмен, повысить рекреационную привлекательность водного объекта", — цитируют в пресс-службе сообщение Минприроды.
Также отмечается, что минувшим летом в озеро выпустили по десять тысяч молоди сазана и белого амура. Виды рыб были выбраны специально: белый амур питается травяной растительностью, что в будущем позволит сдерживать зарастание водоема камышом.
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