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Озеро Михайловское расчистили в Алтайском крае за полтора года работ

, ИА "Амител"
На работы было выделено 33,5 миллиона рублей

Фото: mizinfo.ru

В Михайловском районе завершили расчистку озера Михайловского. Специалисты занимались его экологической реабилитацией в течение полутора лет. В декабре объект приняло Минприроды Алтайского края, пишет пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что всего на проведение работ было направлено 33,5 миллиона рублей, из которых 8,7 миллиона — в текущем году. Проект получил финансирование из федерального бюджета в рамках реализации отдельных полномочий в области водных отношений, которые были переданы Алтайскому краю РФ.

С площади свыше 30 гектаров специалисты удалили растительно-корневой слой, расчистили заросли камыша, убрали свыше 180 тысяч кубометров загрязненных иловых отложений. После расчистки озеро углубилось, а также увеличилось в размерах. Теперь его длина стала больше на 100 метров, а ширина — на 50.

"Экологическая реабилитация озера позволяет уменьшить негативные процессы в нем, восстановить естественный водообмен, повысить рекреационную привлекательность водного объекта", — цитируют в пресс-службе сообщение Минприроды.

Также отмечается, что минувшим летом в озеро выпустили по десять тысяч молоди сазана и белого амура. Виды рыб были выбраны специально: белый амур питается травяной растительностью, что в будущем позволит сдерживать зарастание водоема камышом.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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