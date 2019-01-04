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В ночь на пятницу, 4 января, в Крыму из-за непогоды оказались обесточены 19 населенных пунктов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУП "Крымэнерго".
На предприятии объяснили, что причиной повреждений лэп в ряде районов республики стали сильный ветер и дождь, переходящий в снег, а также отложения мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения, гололедица. "Больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также Евпатории. Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов", — добавили в "Крымэнерго".
Так, по данным на утро пятницы, были обесточены 12 воздушных линий 10 кВ. Без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, из которых восемь – частично (это свыше шести тысяч абонентов).
В работах по восстановлению электроснабжения принимают участие 56 специалистов (14 бригад) и 14 единиц техники.
В пресс-службе добавили, что во время зимних каникул энергетики работают в режиме повышенной готовности.
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