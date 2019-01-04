Фото: visitaltai.info
Visitaltai рассказал, где находится длиннейшая ледовая горка в Алтайском крае. Она находится на турбазе "Ясная поляна", а ледянки там скатываются со скоростью автомобиля.
Протяженность горки составляет 300-метров. Ее заливают в "Ясной поляне" в нескольких километрах от села Новоегорьевское. По словам ее создателей, максимальная скорость скатывания достигает 62 км/ч. Спуск завершается на льду озера Горькое-Перешеечное.
На горку съезжаются не только жители Алтайского края, но и гости из соседних регионов. Час проката ледянки в "Ясной поляне" в выходные и праздники стоит 300 рублей, в будни — 200.
Она находится в 48 километрах от Рубцовска и в 330 километрах от Барнаула.
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