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Сверхтяжелая российская ракета-носитель, первый полет с космодрома Восточной которой запланирован на 2028 год, получила официальное название "Енисей". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса (класс "Енисей")", — написал он.
Глава Роскосмоса уточнил, что ракету разработали РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и Центр им. Хруничева — в части создания третьей ступени.
В конце декабря Роскосмос рассмотрел концепцию ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты. В качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты "Союз-5", а третья ступень будет создаваться в рамках проекта ракеты "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром им. Хруничева.
В корпорации подчеркивали, что "в условиях жестких бюджетных ограничений все составные части ракеты сверхтяжелого класса должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска". Кроме этого говорилось, что окончательные варианты технического облика сверхтяжелой ракеты, технико-экономическое обоснование проекта и федеральной целевой программы будут доложены руководству страны в начале текущего года.
Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту свыше 70 тонн груза. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. Согласно расчетам Роскосмоса, создание "Енисея" и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 триллиона рублей.
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