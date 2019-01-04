Фото: ukraina.ru
Барнаульские полицейские задержали 27-летнего горожанина, которого подозревают в сбыте синтетических наркотиков. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, молодой человек бесконтактным способом распространял наркотики путем так называемых закладок в разных районах города.
Барнаулец через мобильное приложение получал заказ от потенциальных покупателей и по указанным в сообщении координатам местности прятал синтетику в условном тайнике.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий молодого человека задержали. Стражи порядка изъяли у него смартфон, упаковочные материалы, весы, а также порядка 30 граммов наркотиков.
По факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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