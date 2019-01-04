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Кабмин РФ согласовал предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде данных ведомств и ряда подконтрольных им ведомств в здание правительственного комплекса на территории делового центра "Москва-Сити". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина.
Центральные аппараты данных министерств переедут в следующем году в помещения здания правительственного комплекса, который находится по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2 на территории "Москва-Сити".
Кроме этого, там разместятся Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм и Росимущество, Центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта, федеральное автономное учреждение "Национальный институт аккредитации" и федеральное казенное учреждение "Центр поддержки", подведомственное МЭР.
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