Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием.
"Вас знают и ценят как талантливого художника-монументалиста, скульптора, видного представителя отечественной культуры. Ваши творческие идеи блестяще воплотились в замечательных работах, которые пользуются высоким признанием профессионалов и любителей искусства.
Отрадно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, много и плодотворно трудитесь, уделяете неустанное внимание просветительской, наставнической, общественной деятельности", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Amic.ru сделал подборку известных скульптур мастера.
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