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Морозная погода и небольшой снег ожидаются в Алтайском крае в субботу, 5 января, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — информируют синоптики.
Дневные температуры составят -16...-21 градус, местами в западных районах -10...-15 градусов.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, с усилением в северных районах до 12 метров.
В Барнауле будет небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -16...-18 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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