По данным аналитического агентства Автостат, лидером по продажам стал корейский бренд Hyundai: за указанный период продано 90 тыс. экземпляров. Второе месте уверенно занимает французский Renault (продано 68,5 тыс. шт.). На третьем месте японский Nissan (58,8 тыс. шт.). Дальше в списке идут Toyota и KIA (58 и 47 тыс. шт. соответственно)., Mitsubishi (37,1 тыс. шт.), Volkswagen (35,2 тыс. шт.), LADA (30,1 тыс. шт.), Chevrolet (26,3 тыс. шт.) и Mazda (21,4 тыс. шт.).
Эксперты считают, что лидерство Hyundai в сегменте внедорожников и кроссоверов во многом объясняется широкой линейкой кроссоверов, предназначенных для российского рынка. Например, Creta является абсолютным лидером в своем сегменте и входит и в пятерку самых продаваемых в России автомобилей.
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