Ученые выяснили, что некоторые привычные для человека продукты могут вызвать обострение симптомов тревожности и появление панических атак. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на издание Food News.
Привести человека к таким состояниям может большое количество чая или кофе. Это объясняется тем, что эти напитки повышают уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови, что может вызывать появление нервозности даже у тех людей, кто не имеет проблем с психическим здоровьем. А если человек уже склонен к появлению тревожных состояний, кофеин способен довести его до панической атаки. Чтобы предупредить эти состояния, можно употреблять продукты, в которых есть аминокислота триптофан. Он содержится в рыбе, крабах, шпинате, овсе, яйцах, бананах, семенах тыквы и кунжуте.
Помогут снизить тревожность продукты, в которых содержится много антиоксидантов и цинка. К таким продуктам относятся кефир, квашеная капуста, овощи (артишоки, свекла, брокколи), фрукты, орехи пекан и грецкие, соленые огурцы, фасоль, куркума и имбирь, говядина, печень, устрицы.
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